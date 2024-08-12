Еще одна АЗС сети Teboil откроется в Перми в микрорайоне Рабочий поселок

О заходе в Пермский край сети Teboil стало известно в мае этого года. Сеть заправочных станций развивает ЛУКОЙЛ с 2022 года, после приобретения сети Shell в России. Бренд, основанный в Финляндии в 1934 году, теперь активно расширяется в РФ и насчитывает почти 30 регионов присутствия. Согласно сведениям на сайте benzin-price.ru, в России на данный момент действует 374 АЗС Teboil. Первую пермскую заправку компании планировалось открыть в краевом центре на ул. Яблочкова, 36а, на месте АЗС ЛУКОЙЛа. В данный момент в 2ГИС по-прежнему не имеется сведений о действующих в Перми заправках Teboil.