До аварийного состояния довела воронежскую многоэтажку управляющая компания

Зданию порядка 60 лет, но как рассказали воронежцы активистам Народного фронта, дом мог бы быть в гораздо лучшем состоянии, если бы не их бывшая УК «Мастер». Но, увы, коммунальщики, как считают люди, лишь собирали деньги. В итоге в здании прохудилась крыша, несущие стены в огромных щелях, а состояние проводки не выдерживает критики: