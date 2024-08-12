До аварийного состояния довела воронежскую многоэтажку управляющая компания

Об проблемном доме рассказали в воронежском отделении Народного фронта.
Зданию порядка 60 лет, но как рассказали воронежцы активистам Народного фронта, дом мог бы быть в гораздо лучшем состоянии, если бы не их бывшая УК «Мастер». Но, увы, коммунальщики, как считают люди, лишь собирали деньги. В итоге в здании прохудилась крыша, несущие стены в огромных щелях, а состояние проводки не выдерживает критики:
«Ветхая проводка, которая не обслуживалась и не менялась, постоянно коротит. Из-за этого в нашем доме произошло пять пожаров. Два — с летальным исходом. Полы проваливаются, на стенах и на потолках растет черная плесень, трубы проржавели насквозь», — рассказала местная жительница Людмила Власова.
В 2024 году УК «Мастер» отказалась от обслуживания дома. Воронежцы провели независимую экспертизу, которая признала многоквартирный дом опасным для жизни. Отремонтировать его уже невозможно, уверены жильцы. Люди подали документы в мэрию с просьбой признать жилье аварийным и расселить его как можно быстрее. Тем же, кто проживает в самых опасных квартирах, просят предоставить временное место пребывания.
«Народный фронт также направил обращения в Следственный комитет и прокуратуру. Мы просим провести процессуальную проверку в отношении старой-новой управляющей компании, которая чудовищной работой довела многоквартирный дом до катастрофического состояния. Новая УК — это новое юридическое лицо. Формально. Но жильцы дома в один голос утверждают, что и административный персонал, и рабочие те же самые. И что новая “управляшка” продолжает бездействовать», — подчеркнул Александр Гончаров, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области.