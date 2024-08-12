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На Острове возле гребной школы хотят разрешить стройку домов высотой в 18 этажей

Вопрос вынесут на общественные обсуждения.

В Калининграде на острове Октябрьском хотят разрешить стройку домов высотой в 18 этажей. Приказ властей региона о подготовке проекта, который внесёт изменения в правила землепользования и застройки, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь о территории на набережной Карбышева, которая находится около гребной школы. На участке планируется установить зону общественно-жилого назначения с индексом «ОЖ/18-о». Она позволит строить дома высотой в 18 этажей — сейчас там можно возвести максимум 12. Соответствующий вопрос вынесут на общественные обсуждения.

В июле сообщалось, что на Октябрьском острове в Калининграде построят 26-этажную высотку.

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