В Красноярске молокозавод «Млада» хотят признать банкротом

Исковые требования превышают 1,86 млн рублей.
«Млада», зарегистрированная в Красноярске, осуществляет производство в Ачинском районе. По информации с ее сайта, продукция компании поставляется в 12 регионов России, от Урала до Дальнего Востока.
Помимо иска о банкротстве, в арбитражной картотеке фигурируют несколько дел, где «Млада» выступает ответчиком. В частности, ООО «Ачинское автотранспортное предприятие» предъявило иск на 402,2 тыс. рублей, а «Красноярскэнергосбыт» требует выплаты 4,49 млн рублей за задолженность по электроэнергии с марта по май 2023 года. Заседание по последнему делу назначено на октябрь.
Пока дата судебного заседания по заявлению о банкротстве не установлена.
Ранее «Млада» уже была фигурантом судебных разбирательств с краевым управлением Россельхознадзора. В 2022 году ведомство обнаружило, что компания производит продукцию из сырья неизвестного происхождения. В 2023 году были зафиксированы нарушения нормативных требований при выпуске молока, что подтвердили пробы Россельхознадзора. В ответ на иск ведомства «Млада» подала встречный иск, который впоследствии был отозван.