В Красноярске молокозавод «Млада» хотят признать банкротом

Ранее «Млада» уже была фигурантом судебных разбирательств с краевым управлением Россельхознадзора. В 2022 году ведомство обнаружило, что компания производит продукцию из сырья неизвестного происхождения. В 2023 году были зафиксированы нарушения нормативных требований при выпуске молока, что подтвердили пробы Россельхознадзора. В ответ на иск ведомства «Млада» подала встречный иск, который впоследствии был отозван.