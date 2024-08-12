Во Владивостоке стартует ремонт важной трассы: ожидаются ограничения

Во Владивостоке вечером в понедельник, 12 августа, начнется ямочный ремонт трассы Седанка-Патрокл, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Содержание городских территорий Владивостока».
Работы будут проводиться с 19:00, начиная с участков дороги от улицы Фадеева до улицы Катерной включительно. Дорожники снимут поврежденные участки асфальта с помощью фрез. Продолжительность работ будет зависеть от погодных условий и состояния дорожного покрытия.
Участников дорожного движения, планирующих проезд по этой трассе в вечернее и ночное время, просят соблюдать скоростной режим.