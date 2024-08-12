Во Владивостоке стартует ремонт важной трассы: ожидаются ограничения

Работы будут проводиться с 19:00, начиная с участков дороги от улицы Фадеева до улицы Катерной включительно. Дорожники снимут поврежденные участки асфальта с помощью фрез. Продолжительность работ будет зависеть от погодных условий и состояния дорожного покрытия.