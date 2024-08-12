Независимость ФРС зависит от исхода президентских выборов в США

Согласно The Korean Times, мнение Харрис кардинально отличается от позиции республиканского кандидата, бывшего президента Дональда Трампа. В четверг он заявил, что у президентов США должно быть право в отношении решений, принимаемых национальным центробанком. «Я считаю, что у президента должно быть как минимум право голоса в решениях ФРС», — считает Трамп.