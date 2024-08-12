Независимость ФРС зависит от исхода президентских выборов в США

«Федеральная резервная система — независимая организация, и как президент я никогда не буду вмешиваться в решения, которые принимает ФРС», — сказала Харрис на субботней пресс-конференции в Финиксе (штат Аризона).
Согласно The Korean Times, мнение Харрис кардинально отличается от позиции республиканского кандидата, бывшего президента Дональда Трампа. В четверг он заявил, что у президентов США должно быть право в отношении решений, принимаемых национальным центробанком. «Я считаю, что у президента должно быть как минимум право голоса в решениях ФРС», — считает Трамп.
Как пишет издание, это самым явным образом указывает на то, что Трамп при условии переизбрания заинтересован в установлении контроля над ФРС.
Весной сообщалось, что союзники Трампа подготовили предложение, призванное «подорвать» независимость центробанка. Предполагается, что в случае победы Трампа в президентской гонке ФРС придется консультироваться с ним по вопросам процентных ставок, а предложения по регулированию банковской системы США должны быть рассмотрены Белым домом.
Нынешней председатель ФРС Джером Пауэлл был назначен Трампом. Президент Джо Байден продлил его полномочия, которые действуют до мая 2026 года.
Марина Светлова