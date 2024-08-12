В Самаре потратят 1 миллиард рублей на ремонт дорог

Торги по двум лотам объявили 9 августа. Первый контракт оценивается в 511 миллионов рублей, а второй — в 489 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на ремонт и обновление дорожного покрытия. Все необходимые работы должны быть завершены с 1 апреля по 31 августа 2025 года.