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В Самаре потратят 1 миллиард рублей на ремонт дорог

В Самаре ищут подрядчиков для обновления дорог в 2025 году.

В областной столице объявлены торги на ремонт дорог общего пользования местного значения, которые будут выполнены в 2025 году. Подрядчиков ищет департамент городского хозяйства и экологии Самары. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Торги по двум лотам объявили 9 августа. Первый контракт оценивается в 511 миллионов рублей, а второй — в 489 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на ремонт и обновление дорожного покрытия. Все необходимые работы должны быть завершены с 1 апреля по 31 августа 2025 года.

Напомним, в Самаре планируется ремонт улицы Дачной, где будут обустроены две полосы движения, тротуар и установлено освещение. В данный момент проект улицы находится на стадии рассмотрения. После его одобрения власти будут искать дополнительные средства для реализации.