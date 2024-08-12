Самрук-Казына купит бывшую компанию Кайрата Боранбаева

Госфонд «Самрук-Казына» приобретет 100%-ную долю газораспределительной компании ТОО «АзияГаз Чунджа», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Единственный акционер QazaqGaz (ФНБ “Самрук-Казына” — Ред) принял решение о внесении изменений в годовой бюджет и вынести на рассмотрение совета директоров госфонда вопрос о приобретении Самрук-Казына 100%-ной доли участия в уставном капитале ТОО “АзияГаз Чунджа”», — говорится в сообщении на сайте KASE.
После перехода права собственности на газораспределительную компанию «АзияГаз Чунджа» к ФНБ «Самрук-Казына» планируется «увеличить количество объявленных акций QazaqGaz на 1 тыс. простых акций». После они будут размещены по цене 9 млн 294 тыс. 167 тенге на сумму 9,2 млрд тенге.
Компания «АзияГаз Чунджа» занимается транспортировкой и реализацией товарного газа, была основана в 2014 году. Ранее Агентство по финансовому мониторингу оценило ее стоимость в 14 млрд тенге. В настоящее время «АзияГаз Чунджа» принадлежит Комитету госимущества и приватизации Министерства финансов РК.
В 2023 году Кайрат Боранбаев был задержан по подозрению в хищении госсредств в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По данным расследования, в 2019 году через подконтрольное ТОО «АзияГаз Чунджа» была реализована схема хищения средств нацкомпании «QazaqGaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа. Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем были легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. «Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме…», — указывалось в сообщении АФМ. Подчеркивалось, что агентство проводит работу по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.
Отметим, что Кайрат Боранбаев добровольно вернул в госсобственность нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес-центров, офисные помещения и другие активы. В частности, это ТОО «АзияГаз Чунджа», Comfort Hotel Astana, сеть фитнес-клубов FitNation, завод «КазТурбоРемонт», торгово-развлекательный комплекс «Алмалы». Кроме того, он перечислил в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.