Самрук-Казына купит бывшую компанию Кайрата Боранбаева

В 2023 году Кайрат Боранбаев был задержан по подозрению в хищении госсредств в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По данным расследования, в 2019 году через подконтрольное ТОО «АзияГаз Чунджа» была реализована схема хищения средств нацкомпании «QazaqGaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа. Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем были легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. «Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме…», — указывалось в сообщении АФМ. Подчеркивалось, что агентство проводит работу по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.