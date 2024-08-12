«Мосгаз» не подтверждает утечку газа в районе МКАД

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором сообщалось об утечке газа на МКАД в районе пересечения в Осташковским шоссе.
«Ориентировочно в период с 9:00 до 15:00 проводится технологический сброс газа на участке газопровода высокого давления на 89 километре МКАД. В связи с этим возможны шум и посторонний запах», — рассказали РИА Недвижимость в «Мосгазе».
Там уточнили, что речь идет о плановых работах, которые проводятся под контролем специалистов.
«Технологический процесс является совершенно безопасным и безвредным», — добавили в компании.