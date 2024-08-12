Участок возле аэропорта Пулково выставили на торги за 310 млн рублей

Участок площадью более 8,7 тысячи квадратных метров вблизи терминала «Пулково-2» в Московском районе Петербурга выставили на торги за 310 млн рублей. Если быть точнее, то земля находится в квартале, ограниченном улицами Пилотов, Стартовая и Домодедовская. Провести аукцион по продаже объекта планируют 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.
— Один из вариантов освоения земельного участка — строительство сервисных апартаментов, либо строительство многофункционального комплекса с включением помещений апарт-отеля, — говорится в сообщении.
Из карточки объекта следует, что на участке расположены два нежилых здания общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров. Вероятно, что их переделают под апартаменты или многофункциональный комплекс, но также есть их могут и снести, чтобы построить один большой коммерческий объект.