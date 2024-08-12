Участок возле аэропорта Пулково выставили на торги за 310 млн рублей

Из карточки объекта следует, что на участке расположены два нежилых здания общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров. Вероятно, что их переделают под апартаменты или многофункциональный комплекс, но также есть их могут и снести, чтобы построить один большой коммерческий объект.