В Самаре до конца 2024 года снесут 32 незаконные постройки

В Самаре 12 августа 2024 года обсудили процесс ликвидации незаконных построек. Как сообщил глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Владислав Зотов, за 7 месяцев 2024 года демонтировали и вывезли 94 самовольно установленных НТО. По его словам, еще 32 самовольных объектов планируется ликвидировать к 1 января 2025 года.