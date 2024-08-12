В Самаре до конца 2024 года снесут 32 незаконные постройки

В Самаре 12 августа 2024 года обсудили процесс ликвидации незаконных построек. Как сообщил глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Владислав Зотов, за 7 месяцев 2024 года демонтировали и вывезли 94 самовольно установленных НТО. По его словам, еще 32 самовольных объектов планируется ликвидировать к 1 января 2025 года.
Владислав Зотов сообщил, что за 7 лет количество нелегальных нестационарных торговых объектов на территории Самары снизилось почти в 6 раз. В 2017 году в городе было 1147 незаконных нестационарных объектов, рассказали в пресс-службе мэрии.