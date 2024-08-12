Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый глава БЖД прокомментировал ценовую политику региональных пассажирских перевозок

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не намерена радикально пересматривать тарифы на пассажирские перевозки в сторону увеличения. Об этом рассказал журналистам Валерий Веренич, который 12 августа назначен новым начальником Белорусской железной дороги, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Sputnik.by

Валерий Веренич коснулся некоторых особенностей пассажирских перевозок.

«Белорусская железная дорога обслуживает 2,1 тыс. населенных пунктов, имеет 19 больших вокзальных комплексов и остановочные пункты», — отметил он.

Он также подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости пересматривать тарифы на пассажирские перевозки в сторону увеличения.

«Грузовые тарифы, регулируемые МАРТ, позволяют работать в тех рамках, которые сегодня у нас есть. На ближайшую перспективу увеличения тарифов на пассажирские перевозки регионального сообщения я не вижу. Всегда есть перекрестное субсидирование грузовыми перевозками тех затрат, которые ложатся на пассажирское сообщение», — рассказал начальник БЖД.