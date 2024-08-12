Новый глава БЖД прокомментировал ценовую политику региональных пассажирских перевозок

Валерий Веренич коснулся некоторых особенностей пассажирских перевозок.
«Белорусская железная дорога обслуживает 2,1 тыс. населенных пунктов, имеет 19 больших вокзальных комплексов и остановочные пункты», — отметил он.
Он также подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости пересматривать тарифы на пассажирские перевозки в сторону увеличения.
«Грузовые тарифы, регулируемые МАРТ, позволяют работать в тех рамках, которые сегодня у нас есть. На ближайшую перспективу увеличения тарифов на пассажирские перевозки регионального сообщения я не вижу. Всегда есть перекрестное субсидирование грузовыми перевозками тех затрат, которые ложатся на пассажирское сообщение», — рассказал начальник БЖД.