Новый глава БЖД прокомментировал ценовую политику региональных пассажирских перевозок

«Грузовые тарифы, регулируемые МАРТ, позволяют работать в тех рамках, которые сегодня у нас есть. На ближайшую перспективу увеличения тарифов на пассажирские перевозки регионального сообщения я не вижу. Всегда есть перекрестное субсидирование грузовыми перевозками тех затрат, которые ложатся на пассажирское сообщение», — рассказал начальник БЖД.