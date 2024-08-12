ЕАБР сказал о повышении значимости российского рубля и юаня в Беларуси

В Евразийском банке развития обратили внимание на признаки повышения в Беларуси значимости российского рубля и юаня, говорится в еженедельном макрообзоре.
В частности, в ЕАБР констатировали, что золотовалютные резервы Беларуси превысили 8,5 миллиарда долларов в эквиваленте на 1 августа. Это связано с тем, что «золотой запас» республики в июле вырос на 173,5 миллиона долларов.
— Рост обусловлен увеличением стоимости золота (плюс 162,5 миллиона долларов) на 4,1% в июле, — отметили аналитики.
При этом резервы Беларуси в иностранной валюте снизились на 5,4 миллиона долларов, невзирая на чистую продажу иностранной валюты на 147,8 миллиона долларов на внутреннем рынке в прошлом месяце. В связи с этим обстоятельствами в ЕАБР увидели признаки повышения в Беларуси значимости российского рубля и китайского юаня.
— Это может свидетельствовать о повышении значимости других валют — в первую очередь, российского рубля и китайского юаня в формировании активов Национального банка Беларуси, — указано в обзоре.