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ЕАБР сказал о повышении значимости российского рубля и юаня в Беларуси

ЕАБР видит сигналы повышения значимости в Беларуси рубля РФ и юаня.

Источник: Комсомольская правда

В Евразийском банке развития обратили внимание на признаки повышения в Беларуси значимости российского рубля и юаня, говорится в еженедельном макрообзоре.

В частности, в ЕАБР констатировали, что золотовалютные резервы Беларуси превысили 8,5 миллиарда долларов в эквиваленте на 1 августа. Это связано с тем, что «золотой запас» республики в июле вырос на 173,5 миллиона долларов.

— Рост обусловлен увеличением стоимости золота (плюс 162,5 миллиона долларов) на 4,1% в июле, — отметили аналитики.

При этом резервы Беларуси в иностранной валюте снизились на 5,4 миллиона долларов, невзирая на чистую продажу иностранной валюты на 147,8 миллиона долларов на внутреннем рынке в прошлом месяце. В связи с этим обстоятельствами в ЕАБР увидели признаки повышения в Беларуси значимости российского рубля и китайского юаня.

— Это может свидетельствовать о повышении значимости других валют — в первую очередь, российского рубля и китайского юаня в формировании активов Национального банка Беларуси, — указано в обзоре.

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