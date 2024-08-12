ЕАБР сказал о повышении значимости российского рубля и юаня в Беларуси

При этом резервы Беларуси в иностранной валюте снизились на 5,4 миллиона долларов, невзирая на чистую продажу иностранной валюты на 147,8 миллиона долларов на внутреннем рынке в прошлом месяце. В связи с этим обстоятельствами в ЕАБР увидели признаки повышения в Беларуси значимости российского рубля и китайского юаня.