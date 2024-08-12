Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство ракет «Ангара» в Омске вышло на серийный уровень

Первые изделия по серийным контрактам на ПО «Полет» уже выполнены.

Источник: Комсомольская правда

На омском ПО «Полет» начался серийный выпуск ракет «Ангара». Об этом заявил гендиректор государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева, куда входит омское предприятие, Алексей Варочко.

— Сегодня мы можем говорить, что серийное производство ракет «Ангара» на нашем омском филиале началось, — рассказал он ТАСС.

По словам руководителя, в этом году производственное объединение уже сдало изделия в рамках серийных контрактов с госзаказчиком.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что «Полет» выйдет на максимальные проектные мощности через 1,5 года и сможет производить до восьми тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5».