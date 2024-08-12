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Аэрофлот запускает рейсы из Новосибирска на китайский остров Хайнань

Прямые рейсы из Новосибирска до острова Хайнань будут выполняться с 5 сентября 2024 года, сообщает пресс-центр авиакомпании.

Перелеты будут осуществляться на авиалайнерах Boeing 737−800, с предусмотренными бизнес- и зкономклассом. Билет на самый первый рейс с размещением в экономклассе без багажа обойдется в 32 тысячи рублей.

Самолеты будут летать два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпания S7 увеличила количество рейсов из Новосибирска в Казахстан. С 17 июля 2024 года еженедельно в Алмату осуществляется три рейса вместо прежних двух.

Прямые авиаперелеты между Новосибирском и Бангкоком возобновятся с 28 октября 2024 года и будут выполняться S7 Airlines по понедельникам, четвергам и субботам.