С октября начнутся полеты из Екатеринбурга в Гоа

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Самолеты в Гоа будут летать по средам, субботам и воскресеньям. Рейсы начнут осуществлять со 2 октября.
Полеты будут проходить на самолётах Boeing 737−800 в двухклассной компоновке салона.
«МК-Урал» ранее писал, что в 2023 году аэропорт Кольцово обслужил 7,38 млн пассажиров. Это рекордные показатели в новейшей истории авиагавани.
5,7 млн пассажиров было отправлено по внутрироссийским направлениям, остальные — по международным. Аэропорт обеспечил перелеты более чем по 100 направлениям.
Существенный прирост пассажиров отмечен на рейсах в Махачкалу, Минеральные Воды, Ижевск, Владивосток. Среди зарубежных направлений — в Шар-эль-Шейх (Египет), Гоа (Индия), Утапао (Таиланд), Пхукет (Таиланд).