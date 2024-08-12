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С октября начнутся полеты из Екатеринбурга в Гоа

Авиакомпания Аэрофлот с октября начнет прямые перелеты из Екатеринбурга в индийский штат Гоа.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Самолеты в Гоа будут летать по средам, субботам и воскресеньям. Рейсы начнут осуществлять со 2 октября.

Полеты будут проходить на самолётах Boeing 737−800 в двухклассной компоновке салона.

«МК-Урал» ранее писал, что в 2023 году аэропорт Кольцово обслужил 7,38 млн пассажиров. Это рекордные показатели в новейшей истории авиагавани.

5,7 млн пассажиров было отправлено по внутрироссийским направлениям, остальные — по международным. Аэропорт обеспечил перелеты более чем по 100 направлениям.

Существенный прирост пассажиров отмечен на рейсах в Махачкалу, Минеральные Воды, Ижевск, Владивосток. Среди зарубежных направлений — в Шар-эль-Шейх (Египет), Гоа (Индия), Утапао (Таиланд), Пхукет (Таиланд).