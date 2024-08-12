Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 479,03 тенге

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 477,50 тенге за доллар, максимальный — 480,05 тенге, курс закрытия — 479,85 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 152 млн 432 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 525. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 479,03 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:21 составил 481 тенге, Алматы — 481,3 тенге.