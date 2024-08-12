Европейские трейдеры начали опасаться хранить газ на Украине

По данным Argus, на которые ссылается FT, летом 2023 года такая разница часто превышала 20 евро за мегаватт-час, а в этом году она составляет всего около 5 евро за мегаватт-час. «Спред цен недостаточно привлекателен, чтобы оправдать риск закачки газа в хранилища в зоне боевых действий», — признал Заальфранк.