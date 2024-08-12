Европейские трейдеры начали опасаться хранить газ на Украине

Согласно Financial Times, Украина имеет самые большие в Европе подземные хранилища. В прошлом году перед началом зимнего сезона она предоставила компаниям из ЕС это ценное пространство для хранения излишков газа.
Однако весной Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, включая насосные станции для хранения газа. В результате в июне и июле 2024 года европейские трейдеры сократили объемы хранимого газа до всего одной десятой от объемов, хранившихся в июне-июле 2023 года.
«Постоянные атаки России на украинские хранилища увеличивают риск хранения газа», — пояснил Марко Заальфранк, глава отдела торговли в континентальной Европе из группы Ахро.
ЕС в своих газохранилищах может разместить максимум около 100 млрд кубометров природного газа, тогда как годовой спрос на природный газ в блоке составляет 350−500 млрд кубометров — в зависимости от погодных и других условий.
В 2023 году Киев предложил дополнительные мощности для хранения около 10 млрд кубометров газа, и европейские компании перед началом зимнего сезона закачали более 2 млрд кубометров. Тогда Украина привлекла их различными стимулами, включая дешевые тарифы на хранение.
Это самый высокий уровень в 2024 году, по данным Gas Infrastructure Europe. Согласно Argus, в июне и июле европейские фирмы отправили на Украину 15,4 млн и 51,9 млн кубометров газа соответственно по сравнению с 102,7 млн и 586,6 млн кубометров за аналогичные периоды прошлого года.
Хотя резервуары для хранения расположены глубоко под землей, что защищает их от ударов, наземные сооружения, используемые для перекачки газа из хранилищ, могут быть легко повреждены. Трейдеры не готовы мириться с таким риском.
Главная проблема состоит не в потере газа, а в том, что его невозможно будет получить назад, когда это необходимо.
Украина заинтересована в том, чтобы европейские фирмы продолжали использовать ее газовую инфраструктуру, поскольку это приносит ей ценные доходы. Однако, «если не будут предложены какие-то дополнительные стимулы для парковки газа на Украине, трудно представить», что европейские трейдеры туда вернутся, считает Наташа Филдинг, руководитель отдела по вопросам газообразования в Европе из Argus.
Наращивание запасов газа в украинских хранилищах ускоряется в летние месяцы, когда цены на газ ниже, чем в другие сезоны. Когда цены растут, трейдеры продают этот газ и получают прибыль. Обычно это происходит в зимние месяцы, когда спрос на природный газ увеличивается из-за спроса на отопление.
По данным Argus, на которые ссылается FT, летом 2023 года такая разница часто превышала 20 евро за мегаватт-час, а в этом году она составляет всего около 5 евро за мегаватт-час. «Спред цен недостаточно привлекателен, чтобы оправдать риск закачки газа в хранилища в зоне боевых действий», — признал Заальфранк.
Марина Светлова