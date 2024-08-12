В Екатеринбурге утвержден план развития дорожной сети на Уктусе

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, план охватывает 5,3 гектара города и разделен на четыре этапа. На первом строители реконструируют улицу Гаршина на участке длиной 153 метра. Ширина проезжей части составит 6 метров — две полосы по 3 метра каждая.