142 тысячи калининградцев имеют электронные трудовые книжки

Выписку о своей трудовой деятельности можно заказать в личном кабинете на портале Госуслуг. Она формируется в режиме реального времени и заверяется электронной подписью. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Такую выписку можно предъявлять в любых организациях, например, при оформлении загранпаспорта, ипотечного или потребительского кредита.