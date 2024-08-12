142 тысячи калининградцев имеют электронные трудовые книжки

«Перейти на электронный формат ведения трудовой книжки можно в любой момент, подав работодателю соответствующее заявление. В настоящее время для людей, впервые устраивающихся на работу, сведения о трудовой деятельности изначально ведутся только в электронном виде», — пояснила управляющий отделением Социального фонда России по Калининградской области Светлана Запанкова.
Выписку о своей трудовой деятельности можно заказать в личном кабинете на портале Госуслуг. Она формируется в режиме реального времени и заверяется электронной подписью. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Такую выписку можно предъявлять в любых организациях, например, при оформлении загранпаспорта, ипотечного или потребительского кредита.