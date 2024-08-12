60 спортобъектов возводят на Кубани

— Сегодня в стройке 15 центров единоборств, 26 — уже работают. Все они станут местом притяжения для детей, в том числе — из малых поселений. Это позволит не только вести здоровый образ жизни еще большему числу кубанцев, но и достигать спортсменам новых высот на всероссийских и международных соревнованиях, — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.