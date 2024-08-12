По информации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, в целом зерновые в области убраны на 94% площадей. Аграрии региона намолотили свыше 580 тыс. т зерна.
В области активно сеют озимый рапс. Необходимо засеять около 70 тыс. га. Работы выполнены уже на 41% площадей, уточнили в комитете.
Два района Гомельской области завершили уборку зерновых
12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два района Гомельской области — Брагинский и Хойникский — завершили уборку зерновых, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.
По информации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, в целом зерновые в области убраны на 94% площадей. Аграрии региона намолотили свыше 580 тыс. т зерна.