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Два района Гомельской области завершили уборку зерновых

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два района Гомельской области — Брагинский и Хойникский — завершили уборку зерновых, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

По информации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, в целом зерновые в области убраны на 94% площадей. Аграрии региона намолотили свыше 580 тыс. т зерна.

В области активно сеют озимый рапс. Необходимо засеять около 70 тыс. га. Работы выполнены уже на 41% площадей, уточнили в комитете.

сельское хозяйство