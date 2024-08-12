Сервисам кикшеринга в Петербурге начали возвращать электросамокаты со штрафстоянок

Сервисы кикшеринга в Петербурге начали возвращать ранее изъятые на штрафстоянки электросамокаты. Основанием для этого послужили постановления Управления Росреестра в Санкт-Петербурге. Документ есть в распоряжении «Фонтанки».
В пресс-службе сервиса кикшеринга МТС Юрент эту информацию изданию подтвердили и добавили, что начиная с прошлой недели компания получила обратно до 100 единиц техники. Вернувшиеся самокаты отправятся в другие города.
«Уже на этой неделе мы надеемся увеличить темп возврата и получить назад еще больше устройств, — добавили в пресс-службе компании. — Власти Санкт-Петербурга демонстрируют последовательную и конструктивную позицию в совместной работе по повышению безопасности поездок в городе с операторами кикшеринга, действуя как в интересах горожан, так и пользователей самокатов и бизнеса. Весь флот, который нам возвращают со штрафстоянок, мы перераспределяем в другие города, поскольку размер парка самокатов МТС Юрент в Санкт-Петербурге сейчас оптимальный ввиду нововведений, связанных с работой шеринга в городе. Это порядка 10 тысяч единиц».
Возврат самокатов стал частью совместной работы с властями по организации безопасного движения и повышения безопасности движения самокатов в городе, отметили в компании.
Напомним, что с 1 августа в четырех районах Петербурга — Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском — вступил запрет на парковку электросамокатов, оставив только транзитный проезд по этим участкам. Сервисы кикшеринга решение властей поддержали, назвав его консолидированным и согласованным. Операторы запустили перехватывающие парковки по границам зон ограничений, чтобы пользователи могли завершать аренду на них. В результате ограничений спрос на самокаты не снизился, а перераспределился в спальные районы, при этом повысилась безопасность движения в центральных районах города, отметили в МТС Юрент. На фоне введения ограничений компания также выступила за сокращение общего парка шеринговых самокатов в городе, отметив, что Петербург просто не рассчитан на такое количество устройств.