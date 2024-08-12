Сервисам кикшеринга в Петербурге начали возвращать электросамокаты со штрафстоянок

Напомним, что с 1 августа в четырех районах Петербурга — Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском — вступил запрет на парковку электросамокатов, оставив только транзитный проезд по этим участкам. Сервисы кикшеринга решение властей поддержали, назвав его консолидированным и согласованным. Операторы запустили перехватывающие парковки по границам зон ограничений, чтобы пользователи могли завершать аренду на них. В результате ограничений спрос на самокаты не снизился, а перераспределился в спальные районы, при этом повысилась безопасность движения в центральных районах города, отметили в МТС Юрент. На фоне введения ограничений компания также выступила за сокращение общего парка шеринговых самокатов в городе, отметив, что Петербург просто не рассчитан на такое количество устройств.