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«Газета.Ru» назвала десять вопросов, которые зададут для работы в такси

В Москве заработало тестирование для таксистов на знание правил перевозки, а также достопримечательностей города и области. С 1 марта 2025 года прохождение такого теста станет обязательным. «Газета.Ru» предлагает читателям проверить себя и понять, сможете ли вы работать водителем такси.

Источник: Газета.Ру

В Москве заработало тестирование для таксистов на знание правил перевозки, а также достопримечательностей города и области. С 1 марта 2025 года прохождение такого теста станет обязательным. «Газета.Ru» предлагает читателям проверить себя и понять, сможете ли вы работать водителем такси.