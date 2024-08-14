В Челябинске быстро росло число предложений квартир в новостройках

Челябинск попал в первую тройку российских городов, где за год наблюдался наиболее существенный рост. Количество предложений квартир в новостройках в южноуральском мегаполисе за 12 месяцев увеличилось на 104 процента. Серьезнее динамика была только в Ярославле (плюс 114%) и Иркутске (плюс 111%).