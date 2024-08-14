В Челябинске быстро росло число предложений квартир в новостройках

Рынок проанализировали специалисты сервиса «Авито Недвижимость», а результаты исследования опубликовал «Коммерсант». Согласно полученным данным в целом по стране с июля 2023 года по июль 2024 года количество предложений квартир из нового фонда выросло на 40 процентов.
Челябинск попал в первую тройку российских городов, где за год наблюдался наиболее существенный рост. Количество предложений квартир в новостройках в южноуральском мегаполисе за 12 месяцев увеличилось на 104 процента. Серьезнее динамика была только в Ярославле (плюс 114%) и Иркутске (плюс 111%).
Однако динамика предложений на новом рынке жилья в летние месяцы этого года наоборот отрицательная. Так, как ранее писал «МК-Челябинск», в южноуральском мегаполисе этим летом стали реже продавать новые квартиры.