Курс тенге на 14 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть усилили снижение на торгах во вторник. Трейдеры оценивают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), а также новости с Ближнего Востока, пишет Интерфакс. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 аст составила 81,04 доллара за баррель, что на 1,26 доллара (1,53%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,29 доллара (1,61%), до 78,77 доллара за баррель. МЭА во вторник в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее оно прогнозировало повышение на 974 тыс. б/с.
Металлы: на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торговались по цене 2 506,40 долларов за тройскую унцию, к 01:05 аст 14 августа поднявшись на 0,10% или 2,40 доллара. Фьючерс на серебро с поставкой в сентябре торгуется по 27,918 доллара, подешевев к этому времени на 0,32%.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 00:55 аст 14 августа bitcoin торговался по 60 900,79 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 3,23%, а ее капитализация составила 1,2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 712,61 доллара, повысившись в цене на 2,12%. Капитализация этой криптовалюты составила 326,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,14 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 14 августа. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 13 августа, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 13 августа.
1 австралийский доллар 316,14 тенге.
1 азербайджанский манат 282,86 тенге.
10 армянский драм 12,45 тенге.
1 белорусский рубль 146,79 тенге.
1 бразильский реал 87,28 тенге.
10 венгерских форинтов 13,30 тенге.
1 гонконгский доллар 61,56 тенге.
1 грузинский лари 179,43 тенге.
1 датская крона 70,19 тенге.
1 дирхам ОАЭ 130,54 тенге.
1 доллар США 479,44 тенге.
1 евро 523,69 тенге.
1 индийская рупия 5,71 тенге.
1000 иранский риал 11,40 тенге.
1 канадский доллар 348,99 тенге.
1 китайский юань 66,91 тенге.
1 кувейтский динар 1566,08 тенге.
1 кыргызский сом 5,61 тенге.
1 малазийский ринггит 107,84 тенге.
1 мексиканский песо 25,25 тенге.
1 молдавский лей 27,51 тенге.
1 норвежская крона 44,40 тенге.
1 польский злотый 122,24 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 127,71 тенге.
1 российский рубль 5,22 тенге.
1 СДР 639,63 тенге.
1 сингапурский доллар 362,47 тенге.
1 таджикский сомони 45,44 тенге.
1 тайский бат 13,64 тенге.
1 турецкая лира 14,35 тенге.
100 узбекских сумов 3,80 тенге.
1 украинская гривна 11,60 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 612,92 тенге.
1 чешская крона 20,79 тенге.
1 шведская крона 45,47 тенге.
1 швейцарский франк 553,05 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,36 тенге.
100 южнокорейских вон 34,96 тенге.
1 японская иена 3,25 тенге.