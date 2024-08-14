Курс тенге на 14 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть усилили снижение на торгах во вторник. Трейдеры оценивают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), а также новости с Ближнего Востока, пишет Интерфакс. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 аст составила 81,04 доллара за баррель, что на 1,26 доллара (1,53%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,29 доллара (1,61%), до 78,77 доллара за баррель. МЭА во вторник в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее оно прогнозировало повышение на 974 тыс. б/с.