Избежать графиков — в Крыму готовятся к водному дефициту

«Научное сообщество говорит, что мы входим в полосу вододефицита. Сегодня у нас достаточный запас воды в наливных водохранилищах для обеспечения водой на ближайший год. Но если будут скромные осадки этой зимой, то, возможно, надо будет опять возвращаться к истории вододефицита — это и возможный переход на графиковую подачу», — заявил Кузнецов.
Чтобы минимизировать риски, в регионе ведут борьбу с утечками на сетях. Всего на обслуживании предприятия состоит 8 356 километров сетей водоснабжения и 2,3 тысячи километров водоотведения. Работы по различным программам распланированы до 2025 года.
В этом году за счет денег, полученных за подачу ресурса потребителям, заменили 5,8 км сетей. В рамках аварийно-восстановительных работ предприятие заменило 19,7 км трубопроводов. В первую очередь ремонтируют водоводы больших диаметров.
«На этой неделе заменили участок Челноковского водовода в Феодосии, потому что он доставлял много неприятностей, связанных с отключениям — четыре раза за последний месяц. Поэтому было принято экстренное решение на уровне МинХКХ, о замене наиболее аварийных 800 метров. Уже линия проложена. Планируем на четверг переподключение», — привел пример руководитель предприятия.
В числе других крупных проектов предприятия по Крыму — реконструкции канализационных коллекторов в Саках, напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм в Орджоникидзе, канализационных коллекторов от КНС-2 до КОС Алушты. Также большой объем работ по замене водоводов и напорных коллекторов производят в Керчи, в отдельных населенных пунктах бурят скважины.
В крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель примерно на 10−11 месяцев, сообщал ранее заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров.