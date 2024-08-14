Избежать графиков — в Крыму готовятся к водному дефициту

«Научное сообщество говорит, что мы входим в полосу вододефицита. Сегодня у нас достаточный запас воды в наливных водохранилищах для обеспечения водой на ближайший год. Но если будут скромные осадки этой зимой, то, возможно, надо будет опять возвращаться к истории вододефицита — это и возможный переход на графиковую подачу», — заявил Кузнецов.