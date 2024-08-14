Стоимость билетов на плацкарт в Крым снизится в 1,6 раза

В России перевозки пассажиров в поездах дальнего следования осуществляются в регулируемом и не регулируемом государством сегментах. Перевозки в плацкартных и общих вагонах регулируются государством. С 1 декабря 2023 года индексация тарифов, сборов и платы на перевозки в плацкартных и общих вагонах составила 10,75%. Индексация тарифов происходит ежегодно.