Стоимость билетов на плацкарт в Крым снизится в 1,6 раза

«Гранд Сервис Экспресс» — единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах «Таврия» с 2019 года.
«Мы стараемся удовлетворить спрос пассажиров, предлагая разные типы вагонов: плацкартные, купе, СВ и люкс. Если говорить о более бюджетном варианте, то стоимость проезда, например, по маршруту Москва-Симферополь в плацкарте летом составляет 5511 рублей. Осенью (с конца октября) стоимость снизится до 3473,4 рублей», — рассказали в компании.
Согласно данным сайта «Гранд Сервис Экспресс», стоимость билетов в купе на маршруте Москва-Симферополь в летний период составляет от 8814 рублей.
В России перевозки пассажиров в поездах дальнего следования осуществляются в регулируемом и не регулируемом государством сегментах. Перевозки в плацкартных и общих вагонах регулируются государством. С 1 декабря 2023 года индексация тарифов, сборов и платы на перевозки в плацкартных и общих вагонах составила 10,75%. Индексация тарифов происходит ежегодно.