Омского утилизатора опасных отходов готовы продать со «скидкой» в 35 миллионов рублей

Отметим, на первичном этапе актив, который представляет собой трехэтажный производственный корпус площадью свыше 1,86 тысячи кв. м на улице Первомайской в Кормиловке с прилегающей теплицей площадью около 1,11 тысячи кв. м, гаражом, водопроводно-насосной станцией, котельной, складом и некоторыми иными производственными площадями, а также землю под ним на праве долгосрочной аренды площадью свыше 19 тысяч кв. м, оценивается в 50,212 миллиона рублей.