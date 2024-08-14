Омского утилизатора опасных отходов готовы продать со «скидкой» в 35 миллионов рублей

Отметим, на первичном этапе актив, который представляет собой трехэтажный производственный корпус площадью свыше 1,86 тысячи кв. м на улице Первомайской в Кормиловке с прилегающей теплицей площадью около 1,11 тысячи кв. м, гаражом, водопроводно-насосной станцией, котельной, складом и некоторыми иными производственными площадями, а также землю под ним на праве долгосрочной аренды площадью свыше 19 тысяч кв. м, оценивается в 50,212 миллиона рублей.
Следует отметить, что попытка продать его предпринимается не впервые, поэтому стоимость уже снижена: например, в феврале 2024 года она превышала 55 миллионов рублей. Однако, согласно условиям конкурсной процедуры, каждые 5 дней стоимость лота будет снижаться на 10%, вплоть до 15,063 миллиона рублей.