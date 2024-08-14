Что происходит на ипотечном рынке Башкирии

По данным Отделения — Нацбанка РБ Центробанка России, за шесть месяцев 2024 года в республике выдали 32 тысячи ипотечных кредитов на 100,8 млрд рублей (за тот же период 2023-го — 33,3 тысячи на 99,7 млрд рублей). Люди хотели успеть воспользоваться господдержкой в ожидании отмены с июля безадресной льготной программы и ужесточения условий по семейной ипотеке. Теперь желающих оформить ипотеку в Башкирии стало значительно меньше, по крайней мере, в банках очереди к ипотечным специалистам не наблюдается. Те, у кого нет льгот, получить ее могут, но платежи для многих окажутся непосильными, ведь ставка по рыночной ипотеке приблизилась к 20%.