Что происходит на ипотечном рынке Башкирии

По данным Отделения — Нацбанка РБ Центробанка России, за шесть месяцев 2024 года в республике выдали 32 тысячи ипотечных кредитов на 100,8 млрд рублей (за тот же период 2023-го — 33,3 тысячи на 99,7 млрд рублей). Люди хотели успеть воспользоваться господдержкой в ожидании отмены с июля безадресной льготной программы и ужесточения условий по семейной ипотеке. Теперь желающих оформить ипотеку в Башкирии стало значительно меньше, по крайней мере, в банках очереди к ипотечным специалистам не наблюдается. Те, у кого нет льгот, получить ее могут, но платежи для многих окажутся непосильными, ведь ставка по рыночной ипотеке приблизилась к 20%.
К примеру, при стоимости квартиры 8 млн рублей и сроком ипотеки 20 лет базовая ипотечная ставка составит около 20−23% (-1% — скидка за оформление через «Домклик»). При этом доход у заемщика либо на двоих с супругом или супругой должен быть почти 164 тысячи рублей, а ежемесячный платеж составит около 127 тысяч рублей. В итоге переплата за 20 лет за новостройку будет почти 24,4 млн рублей! За вторичное жилье — 26 млн (при условии минимального первоначального взноса в размере 808 тысяч рублей).
Как отметила руководитель Ипотечного бюро, директор Института электронных технологий в недвижимости Камила Фазлыева, сегодня кредит берут в основном те, кто нашел покупателя на свое жилье и с небольшой доплатой переезжает в другое в надежде на скорое рефинансирование. По ее мнению, не стоит ждать, что это станет возможным в ближайшем будущем.
Так же как и не нужно надеяться на существенное расширение семейной программы, дающей сегодня возможность приобрести квартиру в новостройке либо жилой дом семьям, в которых растут малыши в возрасте до шести лет, под 7%. Эта категория граждан переплатит за квартиру стоимостью 8 млн рублей всего 5,1 млн, при условии, что первоначальный взнос составит более 2 млн рублей.
Изменения коснулись и IT-ипотеки. Теперь по ней ставка не более 6%, а была до 5% (регионы по-прежнему могут дополнительно снижать ее за счет своих программ).
— Эта программа действует во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Ограничение касается и расположения квартиры, и места регистрации IT-компании. Размер кредита может достигать 9 млн рублей во всех регионах. Работнику необходимо трудиться в компании в течение всего срока ипотечного кредита (ранее срок был пять лет). А работодатель должен быть с обязательной ИТ-аккредитацией и статусом компании, получающей налоговые льготы, — подчеркнула Камила Фазлыева.
Что касается сельской ипотеки, то Башкирия несколько лет удерживала пальму первенства по объемам ее выдачи в России, что, по мнению эксперта, вызвало рост цен на рынке и несоответствие цены и качества.
— Пока многим сложно принять тот факт, что эпоха дешевой массовой ипотеки позади. Начался этап трансформации рынка жилья. Впереди — развитие рынка аренды как цивилизованного инструмента и появление в этой сфере крупных игроков. Также в будущем намечается уход отрасли из серой зоны и ее более четкое законодательное регулирование, а также развитие найма с правом выкупа. Будет развиваться институт жилищных накоплений, уже представленный в Башкортостане программой «Жилстройсбережения» и готовый к масштабированию по всей стране, — подытожила эксперт.