В Краснодаре ремонтируют восемь бомбоубежищ за 60 млн рублей

По его словам, в Краснодаре более 7 тыс. многоэтажек. В них находится около 5 тыс. подвалов, которые могут быть переоборудованы под укрытия. Замначальника отдела управления гражданской защиты Виктор Волощук рекомендовал навести в подвалах порядок, обеспечить освещение и наличие лавок, аптечек, огнетушителей, запасов воды. В подъездах УК должны разместить информацию о местах расположения ближайших укрытий и алгоритме действий в случае срабатывания системы оповещения. При этом сами помещения должны оставаться закрытыми, чтобы не допустить потери имущества и в целях антитеррористической безопасности.