Детсад и две новые школы откроют на Северо-Западе Челябинска

Рядом с садиком по улице Бейвеля возводят школу на 1100 мест. Она будет состоять из трех блоков, разделенных внутренними двориками. Здесь будут организованы класс для хореографии, тренажерный и спортивный залы, а также читальный зал с библиотекой. Здание школы и прилегающую территорию обеспечат безбарьерной средой для маломобильных групп населения.