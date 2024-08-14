Детсад и две новые школы откроют на Северо-Западе Челябинска

В челябинском микрорайоне Парковый появятся две новые школы и детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Новый детский сад будет расположен в квартале улиц Бейвеля, маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля. Строительство ведется по национальному проекту «Демография». Это будет современное двухэтажное здание с цветным фасадом и большой территорией, с групповыми площадками, с игровой и спортивными зонами. Садик сможет принять до 140 детей. Строительство планируется завершить до конца года.
Рядом с садиком по улице Бейвеля возводят школу на 1100 мест. Она будет состоять из трех блоков, разделенных внутренними двориками. Здесь будут организованы класс для хореографии, тренажерный и спортивный залы, а также читальный зал с библиотекой. Здание школы и прилегающую территорию обеспечат безбарьерной средой для маломобильных групп населения.
Еще одна школа на 1100 мест строится по улице Хариса Юсупова, 111. Проектом предусмотрено создание просторных классов, разнообразных зон для активного отдыха и общешкольных мероприятий. Для занятий спортом оборудуют настоящий спортивный комплекс с несколькими залами, включая тренажёрный.
Строительство школ ведется по нацпроекту «Образование». Первых учеников они примут уже в 2026 году.