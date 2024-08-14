У частной фирмы в Татарстане изымут земли для строительства платной трассы

В Татарстане намерены изъять три земельных участка у сельскохозяйственной компании «Кичучат». На этой территории будет проходить строящаяся платная трасса Шали — Бавлы.
Известно, что общая площадь изымаемого участка составляет 65,7 тысячи квадратных метров. Уточняется, что участки находятся в сервитуте у ещё двух крупных компаний, по нему проходят газо- нефтепроводы, а также размещаются скважины. Размер возмещения за изымаемые земли будет определён в течение месяца. При этом в случае отказа от передачи земель власти Татарстана могут забрать их в судебном порядке.
Отметим, трасса Шали — Бавлы станет продолжением платной дороги М-12 «Москва — Казань». Для её строительства уже подписано 25 документов об изъятии земель у частных фирм. Трассу планируют достроить до конца 2024 года.