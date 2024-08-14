У частной фирмы в Татарстане изымут земли для строительства платной трассы

Известно, что общая площадь изымаемого участка составляет 65,7 тысячи квадратных метров. Уточняется, что участки находятся в сервитуте у ещё двух крупных компаний, по нему проходят газо- нефтепроводы, а также размещаются скважины. Размер возмещения за изымаемые земли будет определён в течение месяца. При этом в случае отказа от передачи земель власти Татарстана могут забрать их в судебном порядке.