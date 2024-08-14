Из цифрового в долговое: компания, установившая умные остановки и платные парковки в Приморье, снова в центре скандала

Да и не первый раз «Цифровое Приморье» оказывается в центре скандала. Так, в прошлом году прокуратура организовала проверку и нашла нарушения в постановлении администрации города о создании платных стоянок. Оказалось, что в нем не было запрета на установку таких парковок возле социальных объектов. В самой организации заявили, что паркоматы установили в рамках постановления мэрии по правилам дорожного движения, согласованным ГИБДД. К слову, паркоматы с большинства улиц Владивостока убрали в декабре 2023 года из-за проблем с программным обеспечением. Оплатить услугу можно через смс, приложение, сайт. А что делать людям без смартфона, владивостокцы до сих пор с улыбкой недоумевают.