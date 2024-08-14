Из цифрового в долговое: компания, установившая умные остановки и платные парковки в Приморье, снова в центре скандала

В кулуарах не утихают споры вокруг главного концессионера, который должен был «цифровизировать» Приморский край. Компания, курирующая работы по созданию платных парковок и других объектов «умных» городов в регионе, столкнулась с иском и проиграла. Разбираемся, чем «Цифровое Приморье» в очередной раз привлекло к себе внимание.
В деле, узнала «КП — Дальний Восток», разбирается Арбитражный суд. Материалы гласят, что подрядчик, который установил умные остановки во Владивостоке, добивается оплаты своей работы. Поговаривают, что компания сначала обратилась в прокуратуру и региональное минцифры, но обе стороны признали: это спор хозяйствующих субъектов. Значит, решать конфликт должен Арбитражный суд.
Так вот, ООО «Брейн Хаус» хотел получить от «Цифрового Приморья» около 71 миллиона рублей. Ответчик поспешил оправдаться: мол, компания-подрядчик якобы не доказала факт проделанных работ на указанную сумму, а также предъявил к зачету 5 миллионов. Это произошло из-за субподрядчиков «Брейн Хаус»: ведь для проведения работ компании тоже нужно было платить другим организациям. Получается, невыплата концессионера привели к цепи должников…
Тянется история давно. Еще в 2021 году «Цифровое Приморье» и «Брейн Хаус» заключили друг с другом договор о создании сервиса умных остановок во Владивостоке, в Артеме, Находке и Уссурийске. В рамках соглашения, согласно документам Арбитражного суда, подрядчик выполнил все этапы: разработал проектную документацию, поставил необходимое оборудование и материалы и организовал подключение остановок. Общая стоимость трудов, включая дополнительные работы, составила около 255 миллионов рублей.
Однако после завершения работ начались проблемы, так как «Цифровое Приморье» отказалось принимать и оплачивать их:
«В соответствии с условиями договора о сдаче и приемке выполненных работ, ООО “Брейн Хаус” в полном объеме направило в адрес ООО “Цифровое Приморье” все надлежаще оформленные документы, но до настоящего момента они не подписаны без приведения должного мотивированного обоснования отказа. Поэтому подрядчик составил претензию и направил ее с требованием принять все ранее направленные заказчику документы о выполненных работах, подписать их и вернуть».
Ответчик же потребовал провести экспертизу по объему работ. Суд посчитал, что так компания злоупотребляет своими процессуальными правами и пытается затянуть судебный процесс. Материалы дела прямо и косвенно намекают, что аргументы «Цифрового Приморья», мягко говоря… неубедительные.
Ведь доказательств о завышении объемов работ и о наличии в них существенных недостатков в суде не увидели. Так что доводы организации не стали принимать во внимание по нескольким причинам.
Как утверждает суд, у «ЦП» еще до начала разбирательства было достаточно времени для проверки работ, однако первый отзыв поступил примерно спустя четыре месяца после обращения подрядчика в суд.
«Кроме того, сервис умных остановок принят министерством цифрового развития и связи Приморского края и введен в эксплуатацию. При этом ответчик путем сравнения переданных концеденту работ и проделанных истцом, не показал, что между ними имеются различия. Довод о наличии недостатков также не может быть принят во внимание, поскольку самом по себе, это не основание для отказа об оплате работ. При этом, заказчик не лишен возможности обратиться к подрядчику с требованием об устранении недочетов».
Между тем зачет в 5 миллионов со стороны заказчика суд одобрил. ООО «Брейн Хаус» должно оплатить компании «Престиж ДВ» за создание рекламных конструкций. Концессионера в случае отказа расквитаться с долгами ждут приставы. Напомним, ранее сомнения вызвали и условия, согласно которым «Цифровое Приморье» забирает себе порядка 85% денег и прибыли от возведенных объектов, отдавая лишь 15% муниципалитету.
Да и не первый раз «Цифровое Приморье» оказывается в центре скандала. Так, в прошлом году прокуратура организовала проверку и нашла нарушения в постановлении администрации города о создании платных стоянок. Оказалось, что в нем не было запрета на установку таких парковок возле социальных объектов. В самой организации заявили, что паркоматы установили в рамках постановления мэрии по правилам дорожного движения, согласованным ГИБДД. К слову, паркоматы с большинства улиц Владивостока убрали в декабре 2023 года из-за проблем с программным обеспечением. Оплатить услугу можно через смс, приложение, сайт. А что делать людям без смартфона, владивостокцы до сих пор с улыбкой недоумевают.