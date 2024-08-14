Безработным казахстанцам выплатили пособия на 46,5 млрд тенге

В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, что общая сумма выплат по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 46,5 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На 1 августа 2024 года численность получателей социальной выплаты составила 198,5 тыс. человек, при этом 148,9 тыс. гражданам выплата была назначена именно в 2024 году.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо: авторизоваться на портале eGov.kz; в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»; заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП; в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии; если работа не найдена, в течение 3 рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного.
Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда enbek.kz.
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон СМС-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на СМС-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Уволенные работники получают соцвыплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.