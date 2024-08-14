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Госэкспертиза разрешила стройку в сквере за дачей Малахова в Екатеринбурге

В сквере за дачей архитектора Малахова по Луначарского, 173а в Екатеринбурге разрешат строить капитальные объекты высотой до трех этажей (12,5 м). Об этом свидетельствует проект охранной зоны двух памятников архитектуры, вынесенный на общественное обсуждение областным Управлением госохраны объектов культурного наследия (ОКН).

Источник: Telegram-канал Алексея Орлова

«Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы проекта, специалисты из Тамбова и Москвы Сергей Чеботарев, Надежда Толмачева и Александр Савинич оценили его положительно. При этом известно, что администрация Екатеринбурга выступает против застройки сквера за дачей Малахова, поскольку он относится к градостроительной зоне ТОП-1, где любое капитальное строительство запрещено», — передает «Уралинформбюро».

ЕАН сообщал, что участок с кадастровым номером 66:41:0601018:9 площадью 7957 кв. м, расположенный по улице Луначарского, 173а, изначально принадлежал Свердловской области. В июне 2002 года министерство по управлению государственным имуществом региона передало его в аренду для строительства объекта общественно-деловой застройки. В январе 2004 года собственником земельного участка стала администрация Екатеринбурга, а арендатором участка с декабря 2004 года — ООО «РСГ Недвижимость» (называлось одним из активов Росгосстраха). Все эти годы участок простаивал. В 2017 году стартовало банкротство «РСГ Недвижимость». Конкурсный управляющий выставил право аренды участка на торги, и со второго раза, 27 июля 2023 года, оно было выкуплено ООО «ЮК Барристер». Земля обошлась в 22 млн рублей.

Важно отметить, что 28 октября 2022 года городская комиссия по правилам землепользования и застройки поменяла категорию участка на ТОП-1. Выкупившее право аренды участка ООО «ЮК Барристер» решило с действиями мэрии не согласиться и весной текущего года обратилось с иском в Арбитражный суд Свердловской области. Бизнесмены мотивировали свою позицию тем, что на момент заключения договора аренды в июне 2002 года у участка был иной статус. Суд 27 апреля с мнением «ЮК Барристер» не согласился. Компания обжаловала решение Свердловского арбитража в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде (Пермь), однако решение Свердловского арбитража, а значит и позиция мэрии Екатеринбурга в апелляции устояли. В начале августа администрация одержала вторую победу в споре с ООО «ЮК Барристер». Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми принял решение оставить апелляционную жалобу компании без удовлетворения.

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