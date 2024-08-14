Госэкспертиза разрешила стройку в сквере за дачей Малахова в Екатеринбурге

Важно отметить, что 28 октября 2022 года городская комиссия по правилам землепользования и застройки поменяла категорию участка на ТОП-1. Выкупившее право аренды участка ООО «ЮК Барристер» решило с действиями мэрии не согласиться и весной текущего года обратилось с иском в Арбитражный суд Свердловской области. Бизнесмены мотивировали свою позицию тем, что на момент заключения договора аренды в июне 2002 года у участка был иной статус. Суд 27 апреля с мнением «ЮК Барристер» не согласился. Компания обжаловала решение Свердловского арбитража в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде (Пермь), однако решение Свердловского арбитража, а значит и позиция мэрии Екатеринбурга в апелляции устояли. В начале августа администрация одержала вторую победу в споре с ООО «ЮК Барристер». Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми принял решение оставить апелляционную жалобу компании без удовлетворения.