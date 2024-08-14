В Новосибирске началось строительство микрорайона Клюквенный по программе КРТ

«Можно сказать, что все, что здесь происходит, это историческое событие, — заявил генеральный директор АО “АРЖС НСО” Ашот Рафаелян. Начало строительства микрорайона в Клюквенный, где будет проживать порядка 35 тысяч человек. Самое главное, что здесь синхронное начало строительства целого ряда объектов: дома, инженерные сети, очистные сооружения, дорожная инфраструктура. Первые жилые дома будут сдаваться в первом квартале 2026 года. Это три застройщика. Школа будет введена в эксплуатацию в марте 2027 года. А в мае 2027 года — детский сад. Торги на строительство поликлиники объявим в январе-феврале 2025 года. Как мы и говорили ранее, первая очередь строительства микрорайона Клюквенный будет завершена в течение пяти лет».