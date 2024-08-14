В Новосибирске началось строительство микрорайона Клюквенный по программе КРТ

В Новосибирске начались строительные работы в микрорайоне Клюквенный. Он фактически является первым и на сегодняшний день самым большим участком, который застраивается по программе КРТ. 14 августа региональный Минстрой и Агентство развития жилищного строительства НСО показали и рассказали, какие объекты уже возводятся.
Площадь нового микрорайона в Калининском районе составляет более 200 га. В перспективе здесь планируют построить более 1 млн кв. м жилья, пять детских садов, три школы, политехнический колледж, поликлинику, торговые и спортивные центры. Первое разрешение на строительство жилого дома в Клюквенном было выдано в начале июля. Сейчас на нескольких участках микрорайона уже работает строительная техника.
«Можно сказать, что все, что здесь происходит, это историческое событие, — заявил генеральный директор АО “АРЖС НСО” Ашот Рафаелян. Начало строительства микрорайона в Клюквенный, где будет проживать порядка 35 тысяч человек. Самое главное, что здесь синхронное начало строительства целого ряда объектов: дома, инженерные сети, очистные сооружения, дорожная инфраструктура. Первые жилые дома будут сдаваться в первом квартале 2026 года. Это три застройщика. Школа будет введена в эксплуатацию в марте 2027 года. А в мае 2027 года — детский сад. Торги на строительство поликлиники объявим в январе-феврале 2025 года. Как мы и говорили ранее, первая очередь строительства микрорайона Клюквенный будет завершена в течение пяти лет».
«Это наш уникальный первый опыт, который мы реализуем в Новосибирской области, — сказал заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов. — В Клюквенном, по сути, с нуля на больших территориях, которые, наверное, не по силу за раз взяться одному застройщику за счет ресурса регионального оператора комплексного развития мы можем обеспечить строительство десятков километров инженерных сетей, автомобильных дорог и привлечь застройщиков для того, чтобы жилье строилось различного класса для людей с разным уровнем дохода».
В Агентстве развития жилищного строительства Новосибирской области сообщили, что в ближайшее время в микрорайоне Клюквенный на торги будут выставлены еще семь участков.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что на строительство дорог в Клюквенном потратят 1,1 млрд рублей.