Новосибирцев отрезали от инфраструктуры из-за строительства нового жилмассива

«Строительство автомобильной дороги с обустройством пешеходного тротуара и линии наружного освещения по ул. Заозерной осуществляется застройщиком ЖК “Новый горизонт” ООО “СЗ “СОЮЗ-ИНВЕСТ” в рамках технических условий на присоединение к улично-дорожной сети, на основании разработанной и согласованной проектно-сметной документации. Участок дороги по ул. Заозерной от ул. Рельефной до ул. Прогулочной. Проектом не было предусмотрено примыкание к ул. Степной. Администрацией Ленинского района города Новосибирска совместно с ООО “СЗ “СОЮЗ-ИНВЕСТ” проведено выездное совещание, принято решение внести изменения в проектное решение, в части обустройства перекрестка на пересечении ул. Заозерной и ул. Степной, организовать полноценный проезд”, — рассказали в горадминистрации.
Жители поселка ранее заявляли, что из-за высокого перепада дороги, в сторону поселка нельзя будет повернуть с основной дороги, на которой сейчас ведется строительство. Однако в мэрии объяснили, что при строительстве будет учитываться вертикальная площадь поворота. В мэрии добавили, что МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства» приступило к проектированию автомобильной дороги по ул. Заозерной от ул. Прогулочной до ул. Титова.
«Автомобильная дорога будет построена в одном створе со строящейся дорогой», — объяснили в мэрии.
Все работы планируются завершить до 1 сентября 2024 года.
Также для жителей поселка прорабатывается вопрос по благоустройству территории у детского сада № 369.
Напомним, подрядчик строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске обратился в суд.