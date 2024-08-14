Новосибирцев отрезали от инфраструктуры из-за строительства нового жилмассива

«Строительство автомобильной дороги с обустройством пешеходного тротуара и линии наружного освещения по ул. Заозерной осуществляется застройщиком ЖК “Новый горизонт” ООО “СЗ “СОЮЗ-ИНВЕСТ” в рамках технических условий на присоединение к улично-дорожной сети, на основании разработанной и согласованной проектно-сметной документации. Участок дороги по ул. Заозерной от ул. Рельефной до ул. Прогулочной. Проектом не было предусмотрено примыкание к ул. Степной. Администрацией Ленинского района города Новосибирска совместно с ООО “СЗ “СОЮЗ-ИНВЕСТ” проведено выездное совещание, принято решение внести изменения в проектное решение, в части обустройства перекрестка на пересечении ул. Заозерной и ул. Степной, организовать полноценный проезд”, — рассказали в горадминистрации.