В Казани у «Миллениума» установили первые шумозащитные экраны

Ранее в мэрии города сообщали, что на улицах с подобным перегруженным трафиком шум составляет около 80 децибелов. Шумозащитные экраны должны помочь снизить этот показатель на 34 децибела. Благодаря этому будет выдержана норма в 50 децибелов, сообщает «БИЗНЕС Online».