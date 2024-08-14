В Казани у «Миллениума» установили первые шумозащитные экраны

Первая часть непрозрачного ограждения появилась этой ночью. Всего специалисты установят 730 метров экранов. Они расположатся от гостиниц-долгостроев до башен-близнецов владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Кроме того, четырехметровые конструкции закроют панорамный вид на Казанку.
Ранее в мэрии города сообщали, что на улицах с подобным перегруженным трафиком шум составляет около 80 децибелов. Шумозащитные экраны должны помочь снизить этот показатель на 34 децибела. Благодаря этому будет выдержана норма в 50 децибелов, сообщает «БИЗНЕС Online».
Напомним, в Казани на мосту «Миллениум» прожекторами подсветят букву М. Также предусмотрена подсветка в вантовых частях сооружения.