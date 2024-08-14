На участке обхода Ужура завершается капремонт

На первых трёх километрах обхода Ужура заканчивают укладывать асфальт. Работы идут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», рассказали в министерстве транспорта Красноярского края.
Участок от съезда с трассы Шарыпово-Ужур-Балахта перед въездом в город до пересечения с улицами Ширинская и Матросова, где было щебёночное покрытие, восстановили. На отрезке расширили и уплотнили земляное полотно. Кроме того, там восстановили основание покрытия, уложили несколько слоёв асфальтобетона. Также на дороге смонтированы барьерные ограждения.
На данный момент идут работы по отсыпке и укреплению обочин, установке водопропускной трубы. Необходимо ещё обустроить участок разметкой и новыми дорожными знаками.
— В этом году интенсивность движения по обходу резко возросла. Идёт разработка проектной документации на капремонт следующего участка (с 4 по 9 км) и обновление асфальта на отрезке с 9 по 13 км, — рассказал первый замруководителя КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» Юрий Васильев.
Добавим, что в этом году по нацпроекту отремонтируют 65 краевых трассах. Ремонтные работы в том числе пройдут на мостах. В эксплуатацию введут около 200 км покрытия. На эти цели в общей сложности из краевого и федерального бюджетов выделили 8,5 млрд руб.