На участке обхода Ужура завершается капремонт

Участок от съезда с трассы Шарыпово-Ужур-Балахта перед въездом в город до пересечения с улицами Ширинская и Матросова, где было щебёночное покрытие, восстановили. На отрезке расширили и уплотнили земляное полотно. Кроме того, там восстановили основание покрытия, уложили несколько слоёв асфальтобетона. Также на дороге смонтированы барьерные ограждения.