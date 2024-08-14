Первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы

Ключевому градостроительному проекту Москвы — программе реновации жилого фонда — исполнилось семь лет. Первый этап ее реализации уже завершен, современное жилье предложили горожанам более чем из тысячи домов. А для жителей 100 домов, запланированных для расселения в ходе второго и третьего этапа программы в 36 районах города, приблизился срок переезда.
Программа реновации стала масштабным проектом по переселению горожан в современное жилье и обновлению городской среды. Сегодня реновация охватывает 80 процентов столичных районов.
«Первый этап программы реновации, окончание которого предполагается до конца этого года, завершен в 47 районах Москвы. Ряд принятых мер позволил также приблизить сроки новоселья ориентировочно для 14 тысяч москвичей из 100 старых домов, запланированных к расселению в рамках второго и третьего этапа. Программа полностью завершена в шести районах: Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По итогам реализации программы реновации новое жилье, соответствующее утвержденным стандартам, получат около одного миллиона горожан. Позитивные изменения в инфраструктуре города затронут каждого второго москвича, так как рядом с современными жилыми комплексами возводят объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, создают среду для работы и отдыха не только новоселов, но и жителей уже существующей застройки.
«С начала реализации программы реновации в городе отпраздновали новоселье 148 тысяч москвичей, еще около 20 тысяч сейчас находятся в процессе переезда или оформляют необходимую документацию. Новые квартиры с готовой улучшенной отделкой предоставлены в 308 жилых комплексах. Еще 14 новостроек ввели в эксплуатацию и готовят к передаче под заселение. В настоящее время общее количество стартовых площадок под строительство жилья для переселения жителей увеличилось более чем втрое и составляет 10,2 миллиона квадратных метров. Подбор дополнительных площадок продолжается», — пояснил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
За семь лет с начала реализации программы реновации удалось достичь не только значительных результатов по выполнению основных показателей в части строительства новых домов и переселения жителей, но и ускорить темп ее реализации.
Председатель столичного Комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков рассказал, что сейчас по выданным разрешениям возводится 220 домов по программе реновации площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Все они находятся под надзором комитета.
По поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет проверкам новостроек по реновации особое внимание. С момента начала реализации программы реновации при участии сотрудников подведомственного Центра экспертиз было проведено 4003 выездные проверки и свыше 24,5 тысячи лабораторно-инструментальных исследований для оценки возведенных конструкций и материалов, применяемых в строительстве.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что за семь лет по программе реновации ввели в эксплуатацию 322 новостройки. В среднем срок расселения домов сократился почти в два раза — до пяти с половиной — шести месяцев.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.