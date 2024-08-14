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В индустриальном парке «Храброво» открыли завод по производству стройматериалов

Предприятие также выпускает уникальные трансформаторные подстанции.

В индустриальном парке «Храброво» начал работу завод по производству строительных материалов. Об этом сообщили в телеграм-канале Корпорации развития Калининградской области.

Предприятие выпускает не только стройматериалы, но и уникальные трансформаторные подстанции в железобетонных корпусах, которые раньше можно было купить только в Санкт-Петербурге и Беларуси. «Для индустриального парка “Храброво” открытие нового производства означает, что резидент поверил в регион, поверил в нас, как в Корпорацию развития, поверил в индустриальный парк, и это доверие оправдалось», — сказал директор организации Андрей Толмачев.

Разрешение на строительство предприятия получили в 2022 году.