В Крыму еще 12,5 тысячи жителей начали получать пенсии

В СФР отметили, что 10 926 пенсий являются страховыми. Еще 1 598 человек начали получать пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В этом году женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 58 лет. Для мужчин этот возраст составляет 63 года.