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В Крыму еще 12,5 тысячи жителей начали получать пенсии

В Крыму назначили пенсии почти 13 тысячам жителей с начала 2024 года.

С начала 20924 года отделение Социального фонда России по Республике Крым назначило пенсии 12 524 жителям региона. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В СФР отметили, что 10 926 пенсий являются страховыми. Еще 1 598 человек начали получать пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В этом году женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 58 лет. Для мужчин этот возраст составляет 63 года.

«Для получения пенсии требуется не менее 15 лет трудового стажа и 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента», — говорится в сообщении.