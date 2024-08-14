В Крыму еще 12,5 тысячи жителей начали получать пенсии

С начала 20924 года отделение Социального фонда России по Республике Крым назначило пенсии 12 524 жителям региона. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В СФР отметили, что 10 926 пенсий являются страховыми. Еще 1 598 человек начали получать пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В этом году женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 58 лет. Для мужчин этот возраст составляет 63 года.
«Для получения пенсии требуется не менее 15 лет трудового стажа и 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента», — говорится в сообщении.