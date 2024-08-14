На Русском во Владивостоке строят новую дорогу

Обустройством дороги по заказу администрации Владивостока занимается компания-подрядчик АО «СпецСУ». Асфальтирование сейчас идет полным ходом. Стоит отметить, что дорожные работы на объекте начались еще в прошлом году. Покрытие на первом участке уложили осенью. Зимой специалисты занимались проектированием и при необходимости вносили корректировки в документы. Сам ремонт продолжился с установлением постоянных положительных температур. Весной подрядчик сделал полосы разгона и торможения на примыкании к Университетскому проспекту. А на основной дороге, ведущей к ЖСК, в этом году смонтировали сеть и закладные под опоры уличного освещения, сделали систему водоотведения, подготовили основания дороги и провели другие необходимые работы перед непосредственной укладкой асфальта.