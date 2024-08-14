На Русском во Владивостоке строят новую дорогу

Еще одна благоустроенная дорога появится на острове Русский во Владивостоке. Речь об участке от Университетского проспекта до жилищно-строительного кооператива «Остров», возведенного для сотрудников и преподавателей ДВФУ, а также академиков ДВО РАН и их семей. Теперь новоселы смогут ездить с комфортом.
Обустройством дороги по заказу администрации Владивостока занимается компания-подрядчик АО «СпецСУ». Асфальтирование сейчас идет полным ходом. Стоит отметить, что дорожные работы на объекте начались еще в прошлом году. Покрытие на первом участке уложили осенью. Зимой специалисты занимались проектированием и при необходимости вносили корректировки в документы. Сам ремонт продолжился с установлением постоянных положительных температур. Весной подрядчик сделал полосы разгона и торможения на примыкании к Университетскому проспекту. А на основной дороге, ведущей к ЖСК, в этом году смонтировали сеть и закладные под опоры уличного освещения, сделали систему водоотведения, подготовили основания дороги и провели другие необходимые работы перед непосредственной укладкой асфальта.
По словам представителя подрядной компании, рабочие стараются как можно быстрее закончить объект, чтобы жители могли пользоваться новой удобной дорогой. Напомним, строительство ЖСК «Остров» затянулось на долгие годы, поселок для ученых даже стал объектом громких уголовных дел. За затянутые сроки и хищения отвечать придется одному из подрядчиков. После неоднократного вмешательства местных властей и при поддержке пайщиков ДОМ.РФ, сложный объект все же удалось завершить. Сейчас продолжается благоустройство территории.
Естественно, дорогу приводят в порядок не только на этом участке. Специалисты управления дорог администрации Владивостока отмечают, что асфальтирование на островной территории — одна из приоритетных задач. Грунтовые проезды поэтапно обустраивают в соответствии с нормативами по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко и при поддержке полпреда в ДФО Юрия Трутнева.
«В прошлом году заасфальтировали дороги в районе поселков Кэт и Экипажный. Ранее были сделаны дороги, ведущие в поселки Поспелово и Парис, участки от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи, от Ворошиловской батареи по направлению к Экипажному, а также в самом Экипажном», — прокомментировали в управлении.
«КП — Владивосток» также подробно рассказывала о строительстве парковки и разгонной полосы в конце Университетского проспекта. Именно здесь находятся популярные туристические маршруты — на мыс Тобизина и форт № 11 Владивостокской крепости. Зачастую автомобили гостей или большие туристические автобусы попросту оказывались брошены на обочине, мешая проезду. Стихийную парковку решили систематизировать.
А еще на островной территории строят новую велодорожку. Два ее участка, разделенные пешеходным переходом, протянутся на четыре километра от мыса Ахлестышева до кампуса ДВФУ. Далее она соединится с уже существующей в районе Ахлестышева. Общая протяженность трассы для велосипедистов, самокатчиков и роллеров составит шесть километров. Работы должны завершиться до конца лета.
Стоит также отметить, что совсем недавно на Русском обновили дорожную разметку, а на Университетском проспекте ввели скоростное ограничение — двигаться теперь можно 40 километров в час. Такая мера призвана обезопасить пешеходов и водителей и снизить аварийность.