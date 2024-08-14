В Казахстан возвращены активы на сумму более 1 триллиона тенге

С начала текущего года Антикоррупционной службой в рамках завершенных уголовных дел было возмещено порядка 195 миллиардов тенге. За последние 2,5 года, включая средства, возвращенные со стороны олигополий, народу Казахстана удалось вернуть активы на сумму 1,09 триллиона тенге.
Одним из значимых примеров возмещения ущерба стало возвращение объектов недвижимости, ранее принадлежавших Сатыбалдыұлы Қ. Среди них — бизнес-центр «Kaisar Tower» в Алматы, оцененный в 7,9 миллиарда тенге, который был передан Казахскому национальному женскому педагогическому университету. Также на баланс Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова передано административное здание стоимостью более 800 миллионов тенге.
В Астане три особняка общей стоимостью более 5 миллиардов тенге переданы Кабинету психолого-педагогической коррекции акимата города для поддержки детей с инвалидностью, что значительно улучшит образовательные условия и поддержит развитие творческих инициатив.
Международное сотрудничество также сыграло ключевую роль в возвращении активов. Из Австрии было возвращено 36,8 миллиарда тенге, из Лихтенштейна — 116,7 миллиарда тенге, из Турции — 2,2 миллиарда тенге, из Объединенных Арабских Эмиратов — 6,3 миллиарда тенге, а также активы из других стран.
Кроме того, по уголовному делу в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева Т., осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, государству было передано уникальное месторождение «Шевченковское» в Костанайской области с крупными запасами никеля и кобальта, стоимость которого превышает 5,6 триллиона тенге.
Работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается, что является важной составляющей в восстановлении нарушенных прав и социальной справедливости.