В Казахстан возвращены активы на сумму более 1 триллиона тенге

Кроме того, по уголовному делу в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева Т., осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, государству было передано уникальное месторождение «Шевченковское» в Костанайской области с крупными запасами никеля и кобальта, стоимость которого превышает 5,6 триллиона тенге.