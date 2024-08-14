Власти хотят спроектировать железную дорогу, которая соединит Холмогоровку с Калининградом

Улицы Южная в Холмогоровке и Докука в Калининграде соединят железной дорогой. Об этом сообщило областное мининфраструктуры в комментариях во «ВКонтакте».
Власти разрабатывают смету на проведение проектно-изыскательских работ, которую затем отправят на согласование в Госэкспертизу. «Следующий этап — поиск финансирования, чтобы сделать, ориентировочно в 2025 году проект строительства этой дороги. Процесс это небыстрый», — прокомментировали в министерстве.
В 2020 году бывший губернатор области Антон Алиханов обещал, что железную дорогу не проложат через Холмогоровку.