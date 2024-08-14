Сергей Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в ЮВАО

«В результате город получит больше 4 тысяч новых рабочих мест. Программа, запущенная в 2019 году, охватила практически все районы города. Заключено уже свыше 120 соглашений. Это позволит создать больше 281 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики города», — написал мэр Москвы.
Офисно-деловой центр площадью более 20 тысяч квадратных метров будет расположен по адресу: Скотопрогонная улица, земельный участок 31 а. Программу стимулирования создания мест приложения труда утвердили в 2019 году для привлечения застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, получают ряд мер поддержки.
Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в существующих кварталах и сокращает избыточную маятниковую миграцию.
За четыре года реализации программа охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости. Это промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
В развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более двух триллионов рублей.
Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.