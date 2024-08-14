Сергей Собянин одобрил проект строительства офисно-делового центра в ЮВАО

Офисно-деловой центр площадью более 20 тысяч квадратных метров будет расположен по адресу: Скотопрогонная улица, земельный участок 31 а. Программу стимулирования создания мест приложения труда утвердили в 2019 году для привлечения застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, получают ряд мер поддержки.