В Татарстане к новому учебному году требуются около 2,3 тысячи учителей. В особенности не хватает классных руководителей, преподавателей математики, русского языка, физики, химии, иностранных языков. Об этом на заседании сообщила начальник отдела кадровой политики Минобрнауки республики Гузель Гатауллина.
По словам Гатауллиной, острая нехватка кадров в сфере образования наблюдается в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Лаишевском и Нижнекамском районах. В настоящее время трудятся более 77 тысяч педагогических работников, в том числе свыше 32 тысяч учителей.
Средний возраст педагогов составляет 48 лет. Молодых учителей — до 35 лет — 21% от общего количества.
Напомним, учитель физики из Казани Радик Хабиров стал учителем года в Татарстане. Он представил республику на всероссийском уровне.