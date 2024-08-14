В Татарстане к новому учебному году требуются около 2,3 тысячи учителей

По словам Гатауллиной, острая нехватка кадров в сфере образования наблюдается в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Лаишевском и Нижнекамском районах. В настоящее время трудятся более 77 тысяч педагогических работников, в том числе свыше 32 тысяч учителей.