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В Ростове в 2025 году введут туристический налог

Власти планируют ввести с 2025 года туристический налог в Ростове. Об этом сообщает «Дон 24» со ссылкой на администрацию города.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Отмечается, что по решению Госдумы местные власти в России с 2025 года могут самостоятельно вводить туристический налог — аналог курортного сбора.

Как сообщили изданию в администрации Ростова налогом будут облагать организации и физлица, которые будут предоставлять места туристам для временного проживания.

При этом максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения, далее ежегодно процентная ставка будет расти. Минимальная сумма налога составит 100 рублей в сутки.

По словам представителей администрации города, введение туристического налога поможет собрать свыше 100 млн рублей в 2025 году в бюджет.

туризм и отдых