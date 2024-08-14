В Ростове в 2025 году введут туристический налог

Отмечается, что по решению Госдумы местные власти в России с 2025 года могут самостоятельно вводить туристический налог — аналог курортного сбора.
Как сообщили изданию в администрации Ростова налогом будут облагать организации и физлица, которые будут предоставлять места туристам для временного проживания.
При этом максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения, далее ежегодно процентная ставка будет расти. Минимальная сумма налога составит 100 рублей в сутки.
По словам представителей администрации города, введение туристического налога поможет собрать свыше 100 млн рублей в 2025 году в бюджет.