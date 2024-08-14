В Омске признали аварийными ещё два дома

На сайте мэрии Омска опубликовано постановление, подписанное мэром города Сергеем Шелестом о признании аварийными и подлежащими сносу ещё двух многоквартирных домов в Омске. Они расположены в Кировском и Ленинском округах.
В частности, в Кировском округе аварийным признали двухэтажный дом по адресу: улица Менжинского, дом 20. Дом был построен из кирпича в 1924 году.
В Ленинском округе сносу подлежит одноэтажный дома на улице 12-я Комсомольская, 2а. Согласно решению мэрии, жильцы из этих зданий должны быть расселены до 31 декабря 2031 года.
Ранее в УДХБ по Омской области сообщили о поиске подрядчика для сноса дома № 180 на улице 20 лет РККА. Он был признан аварийным ещё в 2016 году. Жильцов должны были расселить в 2018 году, однако этого не произошло. Процесс расселения будет завершён до конца 2024-го.