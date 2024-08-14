В Омске признали аварийными ещё два дома

Ранее в УДХБ по Омской области сообщили о поиске подрядчика для сноса дома № 180 на улице 20 лет РККА. Он был признан аварийным ещё в 2016 году. Жильцов должны были расселить в 2018 году, однако этого не произошло. Процесс расселения будет завершён до конца 2024-го.